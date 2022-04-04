Domates ve portakalı çalınan manav hırsıza seslendi: "Ramazan günü ayıp, isteseydin verirdik" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Domates ve portakalı çalınan manav hırsıza seslendi: "Ramazan günü ayıp, isteseydin verirdik"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Domates ve portakalı çalınan manav hırsıza seslendi:

Samsun'da manav dükkanından domates ve portakal ile bozuk paraları çalan hırsıza seslenen işleri sahibi, "Ramazan günü çalmana gerek yoktu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da manav dükkanından domates ve portakal ile bozuk paraları çalan hırsıza seslenen işleri sahibi, "Ramazan günü çalmana gerek yoktu. İhtiyacın varsa isteseydin zaten verirdik" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Aziz Gonca'ya ait manavdan geceleyin yaklaşık 5 kilo domates ile 5 kilo portakal ve yaklaşık 40 liralık bozuk paralar çalındı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden Aziz Gonca polise şikayette bulundu.

Hırsıza seslenen Aziz Gonca, "Ramazan günü adam bunu çalacak kadar düşmez ki. Bizden isteseydi verirdik. Çalmasına gerek yoktu. 3-5 kilo malzeme çalsa ne olacak. Ramazan günü hem ayıp hem de günah" dedi. - SAMSUN

Domates ve portakalı çalınan manav hırsıza seslendi: Ramazan günü ayıp, isteseydin verirdik

Domates ve portakalı çalınan manav hırsıza seslendi: Ramazan günü ayıp, isteseydin verirdik

Domates ve portakalı çalınan manav hırsıza seslendi: Ramazan günü ayıp, isteseydin verirdik

Domates ve portakalı çalınan manav hırsıza seslendi: Ramazan günü ayıp, isteseydin verirdik

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Domates, Samsun, Manav, Aziz, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title