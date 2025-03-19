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Domaniç'te Kar Yağışı Nedeniyle Ticari Araç Devrildi

Domaniç'te Kar Yağışı Nedeniyle Ticari Araç Devrildi
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan bir ticari araç, kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Orman Deposu mevkiinde kontrolden çıkan araç kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Orman Deposu yakınlarında bir ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine yönlendirilen ekipler, bölgedeki trafiğin güvenliğini sağladı.

Kurtarıcı yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırılırken, yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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