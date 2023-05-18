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Dolunun vurduğu Ankara'da köyler beyaza büründü, su taşkınları meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Dolunun vurduğu Ankara'da köyler beyaza büründü, su taşkınları meydana geldi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dolunun vurduğu Ankara'da köyler beyaza büründü, su taşkınları meydana geldi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin bölgede fazlaca yağması sebebiyle Kavaközü Köyü çayının debisi yükselmesiyle su taşkınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili yurdun farklı kesimleriyle ilgili sağanak uyarıları yapılmıştı. Ankara kent merkezindeki sağanak, köylerde dolu olarak etkisini hissettirdi.

Dolu, Kızılcahamam ilçesine bağlı Kavaközü Köy'ünde hayat olumsuz etkilerken, tarla ve seralar zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle köyler beyaza bürünürken çayların taşması sonucu sel meydana geldi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Başer - 3. Sayfa

Kızılcahamam Ankara 3. Sayfa Haberler

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