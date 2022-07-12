Dolu yakıt tankerinin devrildiği kazada faciadan dönüldü

Denizli'de seyir halinde olan dolu yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Faciadan dönülen o anda itfaiye ekipleri dolu tankeri köpükle soğuttu.

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli - Aydın Yolu üzerinde Denizli istikametine doğru seyir halinde olan M.D. idaresindeki 20 SV 426 plakalı yakıt tankeri, sürücüsünün kontörlünden çıkarak devrildi. Büyük bir gürültünün koptuğu o anlarda patlama riskine karşı çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri dolu yakıt tankerini köpükle soğutmaya başladı. Çalışmaların ardından tanker vinç yardımıyla devrildiği yoldan kaldırıldı. Bir süre kapatılan yol ardından tekrar trafiğe açıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa