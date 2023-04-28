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Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı koruma

Dolu yağışına karşı araçlara battaniye ve yorganlı koruma

3. Sayfa Haberleri

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da, vatandaşlar korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye ve yorgan örttü.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da, vatandaşlar korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye ve yorgan örttü.

Meteoroloji genel Müdürlüğünün kuvveti yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu sarı kod ile uyarıldı. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar ise dolu yağışı ihtimaline karşı korumak istedikleri araçlarının üzerini battaniye ve yorganlarla örttü. - KASTAMONU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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