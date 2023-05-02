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Dolmuşa arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Dolmuşa arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıSAMSUN Samsun'da yolcu almak için durmak isteyen dolmuşa arkadan çarpan motosikletli kurye yaralanarak hastanelik oldu.

Dolmuşa arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

SAMSUN Samsun'da yolcu almak için durmak isteyen dolmuşa arkadan çarpan motosikletli kurye yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Atay idaresindeki 55 AJL 289 plakalı motosiklet, önünde seyir eden ve yolcu almak için yavaşlayan Kadir Kurvaz yönetimindeki 55 D 0053 plakalı dolmuşa arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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