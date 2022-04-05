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Dolmuş durağındaki kadına cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dolmuş durağındaki kadına cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, dolmuş durağında bekleyen bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, dolmuş durağında bekleyen bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerinde bulunan dolmuş durağında meydana geldi. Durakta bekleyen D.D. adlı kadının yanına giden A.O, çakmak isteme bahanesiyle cinsel tacizde bulunup kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarını takibe alan polis, tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin A.O olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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