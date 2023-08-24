Dolandırıcıya 74 Bin Lira Kaptıran Yaşlı Vatandaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki vatandaş, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 'İsminizle yasal olmayan işlemler yapılmış' diyen dolandırıcıya 74 bin lirasını kaptırdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki vatandaş, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 'İsminizle yasal olmayan işlemler yapılmış' diyen dolandırıcıya 74 bin lirasını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda yaşayan 75 yaşındaki A.Ş.'yi sabah saatlerinde telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp "İsminizle yasal olmayan işlemler yapılmış. Olayı aydınlatmamız için paraya ihtiyacımız var" dedi. Telefondaki kişiye inanan A.Ş., bankadan çektiği 74 bin lirayı verilen hesap numarasına gönderdi. Bir süre sonra aynı kişi, A.Ş.'yi tekrar arayarak başka bankalarda da parası varsa aynı hesap numarasına yollamasını istedi. Bunun üzerine mevduatının bulunduğu diğer bankaya giderek parasını çekmek isteyen A.Ş.'nin telaşlı davranışlarından şüphelenen güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bankaya gelen ekipler, A.Ş.'ye dolandırıldığını söyledi. Paranın yatırıldığı hesabı teknik takibe alan polis ve JASAT ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - AYDIN