Dolandırıcılıktan yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolandırıcılıktan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Dolandırıcılıktan yakalandı

Düzce'de telefon ile dolandırıcılık yapan şahsın evinde yapılan aramada gaz tabancası ile çok sayıda cep telefonu ve CD ele geçirildi.

Düzce'de telefon ile dolandırıcılık yapan şahsın evinde yapılan aramada gaz tabancası ile çok sayıda cep telefonu ve CD ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri Gölyaka ilçesine bağlı bir köyde bir şahsın dolandırıcılık yaptığı istihbaratına ulaştı. Ekipler, yaptıkları detaylı çalışmanın ardından L.K. isimli şahsın evine operasyon yaptı. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına alarak jandarma Komutanlığına götürdü.

Şahsın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, CD'ler ile dijital materyallere de el konuldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title