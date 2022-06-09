Dolandırıcılıktan yakalandı - Haberler

Düzce'de telefon ile dolandırıcılık yapan şahsın evinde yapılan aramada gaz tabancası ile çok sayıda cep telefonu ve CD ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri Gölyaka ilçesine bağlı bir köyde bir şahsın dolandırıcılık yaptığı istihbaratına ulaştı. Ekipler, yaptıkları detaylı çalışmanın ardından L.K. isimli şahsın evine operasyon yaptı. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına alarak jandarma Komutanlığına götürdü.

Şahsın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız kurusıkı tabanca, çok sayıda cep telefonu, CD'ler ile dijital materyallere de el konuldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa