Muş'ta 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Muş'ta dolandırıcılık suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. "Dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan şahıs, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla Muş merkezde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet başsavcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MUŞ

