Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı - Haberler

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Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 3 farklı şehirde kaydı bulunan şahsın yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıyı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde yakaladı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Dolandırıcılık suçundan 3 farklı şehirde kaydı bulunan şahsın yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıyı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol kontrolünde yakaladı.

Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak, Bursa ve İstanbul'da dolandırıcılık ile muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından aranan R.E. isimli şahsın Akçakoca'ya geleceği yönünde istihbarat aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler Akkaya Köyü yolu üzerinde uygulama yaptı. Şahıs uygulama noktasına girdiğinde R.E.'nin aracını durduran ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. R.E. isimli zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Jandarma, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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