Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Giresun'un Tirebolu ilçesinde 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun Tirebolu ilçesinde olduğu belirlendi. Yaşantısını kılık değiştirerek sürdüğü tespit edilen M.U, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. AA / Atakan Çıtlak - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Giresun'da 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.