Dolandırıcılıktan 13 yılla aranıyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dolandırıcılık suçundan 13 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu dolandırıcılık suçundan aranan şahsın, Bodrum'da olduğu tespit edildi. "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 13 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.G. isimli şahsın, ikameti tespit edildi.

Şahıs, Akçaalan Mahallesi'nde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. A.G., tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA