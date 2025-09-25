Haberler

Dolandırıcılık Zamansız Sona Erdi: 24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 29 dolandırıcılık suçundan aranan ve 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.Y.'yi yakaladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, 29 ayrı "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında toplam 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. (E/2004) isimli şahıs 25 Eylül 2025 günü yakalandı.

Yakalanan şüpheli, Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemleri yapılmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
