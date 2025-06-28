Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Suçlusu Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kesinleşmiş 13 yıl cezayla aranana şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlarından hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP