Dolandırıcılık ve Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı

Dolandırıcılık ve tehdit suçlarından 15 ilde aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, hakkında 20 ayrı dosyadan kesinleşmiş 15 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. 15 ayrı il adli makamlarınca aranan şahsın, dolandırıcılık, silahla tehdit, basit tehdit suçlarından dolayı 26 Eylül 2024 tarihinden bu yana arandığı öğrenildi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA