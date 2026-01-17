Haberler

Bilişim sistemleri suçundan hakkında 108 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekipleri, 45 aranma kaydı ve 108 yıl 8 ay hapis cezası bulunan dolandırıcılık şüphelisi M.D.'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bilişim sistemleri üzerinden ' Dolandırıcılık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda aranma kaydı bulunan, hakkında 108 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.D. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçu başta olmak üzere farklı suçlardan aranan şüpheli M.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde düğmeye basan ekipler 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda M.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında 45 aranma kaydı, 32 yakalama kararı, 28 bin 320 lira adli para cezası ile 108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
