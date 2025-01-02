Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra edilen önleyici kolluk devriyelerine devam ediyor. Bu çerçevede hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs, Sandıklı Kırkpınar Kümeevlerinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR