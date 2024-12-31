Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.S. isimli şahsı jandarma ekipleri il merkezinde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR