Dolandırıcılık Suçundan Hakkında 8 Yıl 4 Ay Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar jandarma ekipleri hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyelerine devam ediyor. Hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs ekipler tarafından Salar beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR