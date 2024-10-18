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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı
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Aydın'da, dolandırıcılık suçundan 31 yıl 11 ay hapis cezası bulunan U.F. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Aydın'da dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 31 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.F. isimli şahıs, ekiplerin detaylı çalışması sonucunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Politika 3-sayfa Hukuk Polis

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