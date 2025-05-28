Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan C.D., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.D., isimli şahsın 'Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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