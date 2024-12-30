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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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