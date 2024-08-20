Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 4 adet aranma kaydı ve 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Suç Araştırma Dedektifleri ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erenler ilçesi Orta Mahalle'de aranan şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; dolandırıcılık suçundan 4 adet aranma kaydı ve 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (55) isimli şahıs yakalandı. M.P., işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA