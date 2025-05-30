Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs kardeşine ait kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada A.A., isimli şahsın bilişim sistemleri banka veya kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 150 bin TL adli para cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler A.A.'yı Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR