Dolandırıcılık suçundan aranıyordu, Didim'de yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Ş., jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Ş.'nin (35) Didim'de olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan E.Ş., gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
