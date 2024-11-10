Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Bilecik'te Yakalandı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı tutukladı. Şahıs, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında verilen karar doğrultusunda gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 5 yıl süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK