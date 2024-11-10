Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Bilecik'te Yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 5 yıl süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK