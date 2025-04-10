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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan A.A., jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, kamu kurumları ve bankaları dolandırmaktan arandığı için gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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