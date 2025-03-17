Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 5 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede A.Ö. isimli şahsın banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR