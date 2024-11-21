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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonuyla dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan T.D. yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarmanın operasyonu ile Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada T.D. isimli şahsın dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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