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Dolandırıcılık suçundan aranan firari şahıs yakalandı

Dolandırıcılık suçundan aranan firari şahıs yakalandı
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Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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