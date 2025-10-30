Haberler

Dolandırıcılık Suçundan 50 Yıl Hapis Cezası Alan Hükümlü Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan 50 Yıl Hapis Cezası Alan Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde dolandırıcılıktan 50 yıl hapis cezası ile aranan V.Y. polisi tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. 4 yıldır firarda olan V.Y.'nin yanı sıra, uyuşturucu ve yağma suçlarından da 2 hükümlü yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dolandırıcılıktan 50 yıl hapis cezasıyla 4 yıldır aranan hükümlü polisin çalışmasıyla yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık suçundan çeşitli mahkemelerce hakkında toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan V.Y.'nin ilçede olduğu tespit edildi. İlçe merkezinde saklandığı iş yerini öğrenen polis baskınla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan emniyette ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmasında ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 13 yıl, 'Yağma' suçundan 14 yıl hapis cezası olan 2 hükümlünün de yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Pazar günkü tarihi adım sonrası Erdoğan'dan Beştepe'de kritik zirve
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Komşunun uykularını kaçıran imza: Erdoğan altın anlaşmalar yapıyor
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.