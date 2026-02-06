Haberler

Nazilli'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ocaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada; bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (44) yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

