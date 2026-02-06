Nazilli'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ocaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada; bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (44) yakalandı. Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN