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Dolandırıcılık Suçundan 35 Yıl Hapis Cezası Alan Hükümlü İzmir'de Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan 35 Yıl Hapis Cezası Alan Hükümlü İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 35 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.Ö. isimli hükümlü, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'de dolandırıcılık suçundan 35 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Karşıyaka ilçesinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Karşıyaka ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Ö.'yü durdurdu. Şüphelinin yapılan sorgusunda dolandırıcılık suçundan 35 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü adli mercilere teslim edildi. S.Ö. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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