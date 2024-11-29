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Dolandırıcılık Suçundan 3 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan 3 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, dolandırıcılık suçuyla aranan M.A.Y. isimli şahıs jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.A.Y. isimli şahsın kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahıs Sinanpaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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