Dolandırıcılık Suçundan 28 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, yakalanmamak için 5 farklı adrese taşınmasına rağmen polis ekiplerince başını ve yüzünü gizleyerek evden çıktığı sırada yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B.'nin (56) yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, son 45 gün içerisinde yakalanmamak amacıyla 5 ayrı adrese taşındığı ve sürekli ikamet değiştirdiği tespit edildi. Ekipler, saha çalışması, sistem incelemesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin analiz edilmesi sonucu T.B.'nin güncel adresini belirledi. Adres çevresinde tertibat alan polis, bekleme sırasında başını ve yüzünü şal ve maskeyle gizleyerek evden çıkmaya çalışan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

UYAP sorgusunda T.B.'nin, Ankara Asliye Ceza İlamat Masası tarafından 'Dolandırıcılık' suçundan 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - İZMİR