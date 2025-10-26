16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Dolandırıcı Yakalandı
Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde 16 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa