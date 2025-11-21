Dolandırıcılık Suçundan 15 Yıl 6 Ay Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Haberler

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.H.M. jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde S.H.M., isimli şahsın 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
