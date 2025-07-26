Dolandırıcılık Suçundan 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da hakkında dolandırıcılık suçundan 12 yıl, 11 ay, 25 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (27) isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya Merkez ilçe Akkent Mahallesinde bir adrese yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA