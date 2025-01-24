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Dolandırıcılık suçundan 12 yıl cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 12 yıl cezası bulunan firari şahıs yakalandı
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Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde 2 farklı dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.S. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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