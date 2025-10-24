Dolandırıcılık Suçlusu Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan İ.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, kentte kamu düzeni ve huzurun sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - KIRIKKALE