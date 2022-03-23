Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan şebekenin tamamı tutuklandı

BURSA - Bursa'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi, vatandaşlardan 28 Bin Euro para topladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli 5 kişi İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 5 zanlıda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan şüpheliler İ.G. isimli bir kişiyi 28 Bin Euro dolandırdı. Müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ayrıca banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler şüphelileri kısa sürede tespit etti.

Eş zamanlı düzenlenen baskın sonucu şüpheliler, İ.Ç. ve O.Y. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 5 zanlıda tutuklanarak cezaevine gönderildi.