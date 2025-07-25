Dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Polis kılığına giren şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Polis kılığına giren şüpheli yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da kendini polis olarak tanıtan Y.İ.T., dolandırıcılık girişiminde bulunarak 61 yaşındaki bir vatandaşı hedef aldı. Müşteki, durumu fark edip emniyet güçlerine bildirdi. Şüpheli, teslim almak için geldiğinde gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar dahilinde, kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmak isteyen 27 yaşındaki Y.İ.T., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.C. (61) isimli vatandaş, telefonla arayan ve kendisini "Başkomiser Fatih" olarak tanıtan bir şahsın, Balıkesir'deki bir kuyumcu soygununda kimliğinin bulunduğunu, suçluların yakalandığını ve evindeki paraların parmak izi incelemesine tabi tutulmak üzere teslim alınacağını beyan ettiğini belirtti.

Müştekinin durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi vermesi üzerine, ikamet çevresinde güvenlik tedbirleri alındı. Akşam saatlerinde eve gelen şüpheli, "Başsavcının selamı var" diyerek hazırlanan paraları teslim almak istediği sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ele geçirilen 1 milyon 30 bin TL müştekiye teslim edilirken, gözaltına alınan Y.İ.T. (27) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi

Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

İki ilimiz afet bölgesi ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.