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Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
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Denizli'nin de aralarında bulunduğu 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 6 milyon TL haksız kazanç elde eden 13 kişi tutuklandı. Operasyonun detayları ve ele geçirilen sahte belgeler açıklandı.

Denizli'nin de içinde bulunduğu 8 ilde dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 13 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; şahısların piyasadan tekstil malzemesi, klima, mobilya, ahşap ev dekorasyon ürünü ve benzeri malzeme satın alarak ilk yaptıkları alışverişlerinin ödemelerini sağlam çeklerle veya nakit para ile yaptıkları, bu şekilde iş yerine ve bankaya verilen güven sonrasında yüklü miktarda tekrar mal aldıkları, alınan malların bedeli olarak çek verdikleri ancak vadesi gelen çeklerin ödenmediği, bu yöntemle şüphelilerin şirketleri mağdur ettikleri ve alışveriş sonrası dolandırıcılık yaparak 6 milyon 246 bin 718 TL 67 kuruş haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Denizli merkezli, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Aydın, Batman ve Ankara illerinde yapılan eş operasyonlarda toplam (19) şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 22 adet sahte doküman (çek, senet fotokopileri), 10 adet firma ve imza kaşesi, 3 adet karşılıksız çek, 19 adet telefon, 7 adet sim kartı, 1 adet lap-top bilgisayar ele geçirildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilirken 13 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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