Dolandırıcılık Operasyonu: 12,5 Milyon TL'lik Ziynet Eşyası Çalındı

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak, bir vatandaşın 12,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Z.Ç. isimli vatandaş, telefonda kendisini polis/savcı olarak tanıtan kişilerce "adının FETÖ terör örgütüne karıştığı" iddiasıyla baskı altına alındığını ve yönlendirmeler sonucu yaklaşık 12 milyon 500 bin TL değerinde 3 kilogram ziynet eşyasını evine gelen şahıslara verdiğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekiplerce Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişinin ise tutuklu bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden elde edilen cep telefonları ve sim kartlara el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA