Dolandırıcılık Operasyonu: 12,5 Milyon TL'lik Ziynet Eşyası Çalındı
Antalya merkezli düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dört şüpheli, bir vatandaştan 12,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerden üçü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Z.Ç. isimli vatandaş, telefonda kendisini polis/savcı olarak tanıtan kişilerce "adının FETÖ terör örgütüne karıştığı" iddiasıyla baskı altına alındığını ve yönlendirmeler sonucu yaklaşık 12 milyon 500 bin TL değerinde 3 kilogram ziynet eşyasını evine gelen şahıslara verdiğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekiplerce Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişinin ise tutuklu bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden elde edilen cep telefonları ve sim kartlara el konuldu.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA