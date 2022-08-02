Dolandırıcılık olayı şüphelisi yakalandı Eskişehir'de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı. Eskişehir'de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince maddi değeri toplam 19 bin 500 TL olan 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi Ö.B. yakalandı. Yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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