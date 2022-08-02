Dolandırıcılık olayı şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı.
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Eskişehir'de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince maddi değeri toplam 19 bin 500 TL olan 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi Ö.B. yakalandı. Yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa