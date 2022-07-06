Dolandırıcılık, hırsızlık ve parada sahteciliğe karşı vatandaşlar uyarıldı - Haberler

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Dolandırıcılık, hırsızlık ve parada sahteciliğe karşı vatandaşlar uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dolandırıcılık, hırsızlık ve parada sahteciliğe karşı vatandaşlar uyarıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bayramda huzur ve güvenin sağlanması amacıyla dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşı bilgilendirdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bayramda huzur ve güvenin sağlanması amacıyla dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşı bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık, hırsızlık ve parada sahtecilik gibi olaylara karşı vatandaşları bilgilendirdi. Kentte bulunan kurbanlık hayvan besi ve satış yerleri, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler, alış-veriş merkezleri ve pazar yerlerinde "Hırsızlık, Dolandırıcılık", Merkez Bankası tarafından bastırılan "Sahte Para ile Birlikte Mücadele Edelim" ve "Türk Lirası Banknotların Güvenlik Özellikleri" konulu 3 bin 110 broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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