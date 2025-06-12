Dolandırıcılık Davası 5. Kez Ertelendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, altın ve para topladığı doktor ve esnafı yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı öne sürülen kuyumcu E.A.'nın yargılandığı dava, sanığın duruşma günü avukat değiştirerek mahkemeden süre talep etmesi üzerine 5'inci kez ertelendi.

Olay, 2021 yılında Hükümet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu E.A. müşterilerinden para karşılığı aldığı altınlarını muhafaza etti. Bir süre sonra altınları emanet eden müşteriler, kuyumcu E.A.'ya ulaşamadı. E.A.'nın dükkanını da kapatması üzerine dolandırıldığını iddia eden müşteriler polise giderek E.A.'dan şikayetçi oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan şikayet sonrası olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri kepengini açarak içeriye girdikleri dükkanda değerli ziynet eşyalarını kayıt altına alarak, tutanak düzenledi. İddiaya göre müşterilerinin alacakları için polise şikayette bulunduğu öğrenilen kuyumcu E.A emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişinin mağdur edildiği 15 kişinin de resmi şikayetçi olduğu belirtildi. Mahkeme, ilk yargılamada sanığı 'güveni kötüye kullanma' suçundan toplam 18 yıl 9 ay hapis ve 225 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Ancak dosya, sanık ve mağdur avukatlarının itirazıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi verilen cezayı yeterli bulmayarak kararı bozdu ve dosya yeniden Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne döndü. Sanık E.A. önceki duruşmalarda mağdurlar tarafından tehdit edildiğini iddia ederek mahkemeye ses kayıtları sundu. Ancak bilirkişi incelemesinde bu iddialara ilişkin herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Duruşma gününde yeni avukat, yeni erteleme

Sanığın son duruşmada yeni bir avukatla mahkemeye çıkması, davanın beşinci kez ertelenmesine neden olurken, yeni avukatın süre talebi üzerine duruşma 10 Temmuz 2025'e bırakıldı. - AYDIN