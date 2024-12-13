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Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 6 Şüpheli Tutuklandı

Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen çete çökertildi. 6 şüpheli tutuklandı.

Aydın merkezli İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile paravan şirket üzerinden vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım vaadiyle 17 paravan şirket üzerinden 1 milyar 411 milyon 463 bin TL para hareketi tespit etti. Büyük miktarda haksız kazanç sağlayan şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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