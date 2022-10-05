Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte bankacılık uygulaması

Dolandırıcıların yeni yöntemi, yeni bir sahte bankacılık uygulaması oldu. Medya Danışmanı Alaattin Çağıl, sosyal medya aracılığıyla insanları hedef alan sahte bankacılık uygulaması dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

Dolandırıcılar, yeni bir sahte bankacılık uygulaması ile dolandırıcılık yöntemi geliştirdi. Medya Danışmanı Alaattin Çağıl da bu yönteme karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Dolandırıcıların nasıl bir yol izlediğini anlatan Çağıl, "Dolandırıcılar, yeni satın aldığınız ürünler için para transfer edilmemiş gibi görünen sahte bir bankacılık uygulaması kullanıyor,. Satılmakta olan ürünü teslim etmek için bir görüşme talep ediyorlar ve gayet normal bir şekilde yeni bir ürün satın alan kullanıcı görüşmeyi kabul ediyor. Bankadaki ödemeleri henüz aktarılmamış olan kullanıcılar bu tuzağa düşüyor ve dolandırıcılar ile görüşüyor. Vatandaşlar, banka bilgilerini suçlunun telefonundaki sahte bir uygulamaya eklemiş oluyor ve her şey bu hareketten sonra başlıyor. Dolandırıcılar bu işlemin ardından herhangi bir paranın başarıyla transfer edildiğini gösteren sahte bir ekran üretiyor. Fakat kurban hesabını kontrol ettiğinde ise paranın gerçekten transfer edilmediğini görür. Dolandırıcı daha sonra bankasını aramış gibi yapıyor ve bu sırada tüm bilgilerini almış oluyor. Kurbanın kendisine bu problemin 2 saat kadar sürebileceği söyleniyor fakat 2 saat sonra kişilere tekrar ulaşabilmek mümkün olmuyor. Alınan bilgiler ile başka alışverişler yapılıyor" dedi.

Dolandırıcıların kurbanı olmamak için ipuçları

Çağıl, yeni tip dolandırıcılığın kurbanı olmamak için şu ipuçlarını paylaştı: "Beklemede olan ödemeleri inceleyin. Yeni bir ürün satın aldığınızda bazen bankanız parayı hemen göndermez. Ortalama 24 saatlik bir beklemeye alır ve daha sonra gönderir. Bu yüzden bekleyen işlemleri kontrol edin ve dikkatli olun. Her zaman direkt kredi kartlarınızı internette kullanmayın. Özellikle bir sanal kart kullanmak daha iyidir. İhtiyacınız kadar para ekleyip kullanabilirsiniz. Eğer dolandırıcılık gibi bir durum olursa hiç para kaybetmezsiniz. Ayrıca alternatif olarak aracı ödeme uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar biraz komisyon alıyor ama paranızın güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlıyor. Nakit olarak ödeyebiliyorsanız ya da banka şubesi ya da ATM ile gönderebiliyorsanız bu yolları deneyebilirsiniz. Satın aldığınız ürünü satan şirketin resmi bilgilerini biliyorsanız ve havale ile ödeme yöntemi varsa bu yöntemi de resmi banka uygulamanızdan uygulayabilirsiniz. Bankanızdan gelen resmi dekontu ve mesajları her zaman saklayın. Bu, anlık ya da gelecekte yaşanacak sorunlar için önemlidir. Eğer resmi bir banka ya da şirket adına sizi arıyorlarsa ve şüpheleniyorsanız telefonu kapatın. Daha sonra sizi arayan resmi bankanın ya da şirketin resmi telefon numarasını çevirin, durumu izah edin ve arayıp aramadıklarını öğrenin. Bu yol en güvenlisidir." - İZMİR